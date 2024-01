Snowboard, Lucia Dalmasso vince a Scuol: “Sfidarsi tra azzurre in finale è come sentirsi a casa”

L’Italia ha regalato grande spettacolo nel PGS femminile di Scuol, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard. Due azzurre hanno raggiunto l’atto conclusivo e si sono fronteggiate a viso aperto per la vittoria sulla pista svizzera. Lucia Dalmasso ha conquistato il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, riuscendo a precedere Jasmin Coratti (uscita prematuramente, era alla sua prima finale). Era dal gennaio 2001 che due italiane non si davano battaglia in una finale (Mario Posch regolò Carmen Ranigler a Plan de Corones).

Il sigillo è il meritato premio nel cuore della stagione per Dalmasso, che era stata seconda in slalom a Davos e in gigante a Cortina d’Ampezzo. L’ultima affermazione tricolore in Coppa del Mondo, a livello femminile, risaliva addirittura al dicembre 2018 per mano di Nadya Ochner (ritiratasi giusto poche settimane fa). In stagione avevano già fatto festa a Maurizio Bormolini e Daniele Bagozza a dicembre, chiaramente sul fronte maschile.

Lucia Dalmasso ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono davvero contenta di questa prima vittoria. Sfidarsi tra azzurre in finale è un po’ come sentirsi a casa. Mi spiace che Jasmin abbia poi sbagliato ma si merita questo primo podio“. Jasmin Coratti ha fatto eco alla compagna di squadra: “Non so davvero cosa dire, è stata una giornata perfetta e sono davvero contenta di poter condividere il mio primo podio con Lucia“.

Foto: FISI/Pentaphoto

