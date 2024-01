Snowboard, le dichiarazioni di March e Felicetti dopo il podio in PGS a Rogla

L’Italia dello snowboard alpino continua a recitare un ruolo da protagonista nella Coppa del Mondo 2023-2024, conquistando un prezioso doppio piazzamento sul podio nel PGS maschile di Rogla. Sulle nevi slovene è arrivato il successo dell’austriaco Benjamin Karl, leader della classifica generale, che ha sventato addirittura una possibile tripletta azzurra.

Alle spalle del pettorale giallo e campione olimpico in carica, si sono inseriti infatti nell’ordine Aaron March (2° perdendo la Big Final per pochi centesimi), Mirko Felicetti (3°) ed Edwin Coratti (4° dopo aver perso la Small Final con il connazionale). “È stata una gara bellissima, anche se in qualificazione ero deluso perché sapevo di poter fare di più. Fino ad oggi mi sono espresso con costanza ma senza salire sul podio e questo secondo posto è un passo importante“, il commento di March alla Fisi.

Grande soddisfazione per Felicetti, anch’egli al primo podio della stagione nel circuito maggiore: “Ho avuto un inizio di stagione un po’ terribile ma ho lavorato a testa bassa insieme a tutta la squadra. Dedico questo terzo posto ad un compagno di squadra che sta vivendo un momento difficile“.

Bilancio positivo dunque per il direttore tecnico Cesare Pisoni: “Ancora una grande prestazione di squadra: March e Felicetti mancavano all’appello del podio in questa prima parte di stagione e a Rogla hanno risposto presente. Ora tutti i sei azzurri del gruppo di Coppa del Mondo sono saliti almeno una volta sul podio. Peccato che sia sfuggita la vittoria per merito di Karl, ma già sabato a Simonhöhe andremo nuovamente alla caccia del successo“.

Foto: Luca Tedeschi/IPA Sport