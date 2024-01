Tre italiani in semifinale nel PGS di Rogla, ma vince Karl: podio per March e Felicetti

Era tutto apparecchiato per la solita festa azzurra, ma a rovinare tutto ci ha pensato un fenomeno come Benjamin Karl. Il campione olimpico in carica trionfa a Rogla nel PGS di Coppa del Mondo sloveno e scappa sia nella classifica di specialità, che sta dominando, che in quella generale.

Terzo successo stagionale per l’austriaco, tutti nella specialità più amata. Oggi è riuscito a battere un eccellente Aaron March che torna sul podio a distanza di due anni (era l’anno magico, quello del 2021 con il trionfo nella sfera di cristallo). L’azzurro si è arreso solamente di due centesimi, ad un soffio dalla vittoria.

Nella Small Final doppia bandiera tricolore: altro ritorno in top-3, questa volta per Mirko Felicetti, che supera nel derby Edwin Coratti di quattro centesimi.

In casa azzurra eliminazioni negli scontri fratricidi precedenti per Daniele Bagozza, ai quarti di finale, e Maurizio Bormolini (brutta batosta visti i punti persi dal leader di Coppa), agli ottavi. Karl ora guida la graduatoria con 94 lunghezze di vantaggio su Coratti.

