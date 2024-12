Snowboard, Bormolini, Caffont e Coratti brillano nelle qualificazioni del PGS a Carezza, fuori Lucia Dalmasso

Mattinata di qualificazioni in quel di Carezza (Italia) per la Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard alpino. Sono stati determinati i sedici qualificati alla fase a eliminazione diretta sia al maschile che al femminile nel gigante parallelo nella prima tappa italiana dopo le prime due uscite asiatiche di questa stagione.

Ottimi sono stati i riscontri al maschile, laddove l’Italia ha affrontato in maniera trionfale le prime gare. In testa ha concluso l’austriaco Benjamin Karl, ma sono ben sei gli italiani che centrano il pass per la fase a eliminazione diretta: quarto tempo per Maurizio Bormolini (1:17.07), sesto per Edwin Coratti (1:17.23), ottavo, nono e decimo ci sono rispettivamente Daniele Bagozza (1″22 di distacco da Karl), Mirko Felicetti (1″26) e Aaron March (1″27). Si è qualificato anche un fantastico Roland Fischnaller, tredicesimo a 1″38.

Eliminazione per quanto riguarda Fabian Lantschner e Gabriel Messner, che concludono in ventiseiesima e ventisettesima posizione. Agli ottavi di finale Bormolini se la vedrà in un affascinante derby con Fischnaller, Coratti affronterà il bulgaro Tervel Zamfirov, altro derby tra Bagozza e Felicetti, mentre March troverà sulla sua strada contro il forte sloveno Tim Mastnerk, leader della Coppa del Mondo generale di parallelo.

Al femminile l’Italia porta due atlete nelle migliori sedici: Elisa Caffont e Jasmin Coratti sono andate alla grande e hanno staccato rispettivamente il secondo e il terzo tempo. Si è qualificata da prima la giapponese Tsubaki Miki (1:21.67) davanti proprio a Caffont di 0″69 e a Coratti di 0″92. Bene anche la vincitrice della Coppa del Mondo dello scorso anno, la tedesca Ramona Theresia Hofmeister giunta sesta a due secondi esatti. Eliminata invece la nostra Lucia Dalmasso, vincitrice dell’ultimo PGS a Yanqing: l’azzurra con una pessima discesa sulla pista rossa è giunta ventiquattresima, sciupando l’ottima prima manche. Out anche Elisa Fava, giunta venticinquesima a 6″17. Caffont agli ottavi se la vedrà con la canadese Aurelie Moisan, Coratti invece contro la cinese Gong Naiying.