Snowboard, Coppa del Mondo Bad Gastein 2024: nelle qualificazioni del PSL domina Maurizio Bormolini. Sette azzurri agli ottavi

La Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard alpino ha fatto tappa a Bad Gastein, in Austria, dove si sono tenute nel primo pomeriggio le qualificazioni dello slalom parallelo che tra qualche ora vedrà disputarsi le fasi finali ad eliminazione diretta. Sono ben sette, su nove complessivi, gli azzurri che passano agli ottavi, con tre italiani ai primi tre posti nella graduatoria maschile.

Tripletta italiana nelle qualificazioni maschili, vinte da Maurizio Bormolini in 51″71 davanti ad Edwin Coratti, secondo a 0″23, e Daniele Bagozza, terzo a 0″24, ma passa il turno anche Aaron March, 13° a 1″09. Nella qualification run escono di scena Mirko Felicetti, 18° su pista rossa, e Roland Fischnaller, squalificato sulla pista blu.

Agli ottavi Bormolini affronterà l’elvetico Gian Casanova, 16°, Coratti sfiderà l’austriaco Sebastian Kislinger, 15°, Bagozza incrocerà il sudcoreano Sangho Lee, 14°, infine March battaglierà con l’austriaco Fabian Obmann, quarto. Qualora dovessero avanzare tutti, non vi saranno derby azzurri fino alle semifinali.

Nelle qualificazioni femminili rientrano tra le migliori 16 le tre azzurre al via: ad imporsi è la tedesca Ramona Theresia Hofmeister in 56″38, ma passano il turno Lucia Dalmasso, quinta a 0″86, Elisa Caffont, decima a 1″75, e Jasmin Coratti, dodicesima a 1″99. Sarà dunque derby azzurro agli ottavi tra Dalmasso e Coratti, mentre Caffont incrocerà l’austriaca Sabine Schoeffmann, settima a 1″21. Un ulteriore derby azzurro potrà verificarsi soltanto in finale.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Snowboard su OA Sport...