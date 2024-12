Snowboard, Daniele Bagozza: “Ho pensato solo a divertirmi, la pista era perfetta”

Doppietta italiana nello slalom parallelo maschile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino, andato in scena all’alba italiana a Yanqing, in Cina: vittoria di Daniele Bagozza in finale nel derby contro Gabriel Messner. I due azzurri ed il DT dell’Italia, Cesare Pisoni, hanno parlato al sito federale dopo la conclusione trionfale della prova asiatica.

Daniele Bagozza scherza commentando il successo odierno: “Ho fatto un po’ di fatica al mattino perché sono un po’ stanco dopo due settimane di riso e salmone. Scherzi a parte, mi sono espresso molto bene ed ho pensato solo a divertirmi, le condizioni della pista erano perfette. E’ stato bello riguardarmi alla tv fra una run e l’altra, di solito i tempi sono molto più ristretti. Dovrebbe sempre essere così. Adesso rientriamo in Europa, settimana prossima abbiamo due tappe in Italia fra Carezza e Cortina in cui vogliamo continuare a stupire“.

Molto soddisfatto del secondo posto odierno Gabriel Messner: “Grazie a tutti perché mi siete stati vicino. Sono di nuovo contento di salire sul podio anche in questa gara. Dedico il podio a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficilissimi, scrivendomi quotidianamente, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e mi hanno dato forza“.

Il direttore tecnico dell’Italia, Cesare Pisoni, tira le somme delle tappe asiatiche di Coppa del Mondo: “Quattro vincitori diversi in quattro gare, con otto podi complessivi e cinque atleti diversi, rappresentano la forza di una squadra che continua a stupire. Oggi dopo le qualifiche temevamo che gli austriaci potessero batterci con sei atleti qualificati, invece abbiamo trionfato noi in run tutte equilibrate, molte delle quali decise al fotofinish. Sono sempre più orgoglioso di questo gruppo“.