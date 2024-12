Snowboard: Coppa del Mondo a Carezza, l’Italia vuole far festa in casa

Torna in Italia la Coppa del Mondo di snowboard alpino dopo la trasferta iniziale in terra cinese. Consueto doppio appuntamento di fine dicembre che inizia con il PGS di Carezza, località ormai abituale per il massimo circuito internazionale.

Sulle nevi di casa la Nazionale guidata da Cesare Pisoni vuole continuare a dare spettacolo, dopo un inizio di stagione veramente devastante: per i colori azzurri sono arrivati già otto podi e ben tre vittorie nelle prime otto gare disputate.

L’anno scorso al maschile diedero spettacolo Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti (entrambi già saliti sul primo gradino del podio quest’anno), con una spettacolare doppietta. Il livignasco punta senza mezzi termini alla classifica generale, ma dovrà stare attento, oltre che ai compagni di squadra (da citare anche Mirko Felicetti, Daniele Bagozza e Roland Fischnaller), agli austriaci Benjamin Karl ed Andreas Prommegger, e allo sloveno Tim Mastnak, attuale leader di Coppa.

Al femminile Lucia Dalmasso è reduce dalla clamorosa impresa di Yanqinq e vuole bissare la vittoria. L’austriaca Sabine Payer e la giapponese Tsubaki Miki al momento guidano la graduatoria.