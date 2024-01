Sci freestyle, Lenherr e Schmidt vincono gara-2 a Nakiska. Deromedis eliminato agli ottavi

A Nakiska (Canada) è andata in scena la settima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. L’Italia sperava in un guizzo da parte di Simone Deromedis, che aveva firmato il miglior tempo in qualifica. Il Campione del Mondo è però uscito agli ottavi di finale: terzo davanti all’altro azzurro Dominik Zuech, hanno passato il turno il tedesco Florian Wilmsmann e il canadese Carson Cook. Anche Federico Tomasoni è uscito agli ottavi di finale (non ha portato a termine la prova nella serie vinta dallo svedese David Mobaerg davanti al britannico Oliver Davies).

Lo svizzero Jonas Lenherr ha trionfato in una finale molto accesa, riuscendo a superare Wilmsmann nell’ultimo settore. Il francese Youri Duplessis Kergomard è salito sul terzo gradino del podio precedendo l’austriaco Tristan Takats. Il canadese Jared Schmidt si conferma al comando della classifica generale con 61 punti di vantaggio sul francese Terence Tchiknavorian e 72 sul canadese Reece Howden.

Tra le donne, invece, la padrona di casa Hannah Schmidt è riuscita a bissare il sigillo di ieri di fronte al proprio pubblico. Finale di testa per la canadese, che ha preceduto la francese Marielle Berger Sabbatel, la connazionale Brittany Phelan e la svizzera Fanny Smith. Marielle Berger Sabbatel è diventata la nuova leader della classifica generale con 480 punti, 11 lunghezze di vantaggio su Schmidt e 74 sulla fuoriclasse svedese Sandra Naeslund, oggi eliminata ai quarti di finale. Prossimo appuntamento il 28 gennaio a St. Moritz (Svizzera).

Foto: FISI/Pentaphoto