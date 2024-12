Freestyle, parte la Coppa del Mondo di skicross. Simone Deromedis insegue la costanza di rendimento

La Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, disciplina dello sci freestyle, scatterà con la tappa di Val Thorens (Francia) in programma dal 10 al 14 dicembre. La massima competizione internazionale itinerante proseguirà poi ad Arosa (Svizzera, 16-17 dicembre) e a San Candido (Italia, 19-21 dicembre), per poi tornare dopo le festività natalizie a Reiteralm (Austria, 14-17 gennaio), preludio agli appuntamenti italiani di Alleghe (21-24 gennaio) e Val di Fassa (6-9 febbraio) intervallati dalla trasferta svizzera di Veysonnaz (30 gennaio-2 febbraio).

A seguire gli impegni a Gudauri (Georgia, 26 febbraio-2 marzo) e a Craigleith (Canada, 12-15 marzo) che precederanno i Mondiali, previsti in Engadina (Svizzera) dal 21 al 23 marzo La Coppa del Mondo si concluderà poi in primavera con la prova di Idre Fjall (Svezia, 28-30 marzo). Questo il calendario di un’annata agonistica che si preannuncia particolarmente ricca e che si spera possa regalare grandi soddisfazioni all’Italia, soprattutto sotto la spinta di Simone Deromedis, il Campione del Mondo in carica.

Il fuoriclasse trentino trionfò il 26 febbraio 2023 a Bakuriani e sarà chiamato a difendere il titolo iridato, ma il 24enne cercherà anche una certa continuità in Coppa del Mondo: il suo talento è cristallino e si è manifestato in più occasioni, ma fino a oggi non è riuscito a conseguire risultati di rilievo in serie. L’auspicio è che la stagione che sta per incominciare rappresenti un cambio di marcia da questo punto di vista e che possano arrivare dei podi fin da subito. Lo scorso anno, infatti, il nostro portacolori faticò in avvio e poi collezionò quattro apparizioni in top-3: le vittorie di St. Moritz e Bakuriani, i secondi posti di Reiteralm e Idre Fjall.

Simone Deromedis, che ha già incominciato la stagione con una vittoria e un terzo posto nelle gare FIS di Pitztaler Gletscher, sarà affiancato da Edoardo Zorzi (che ha vinto l’altra prova FIS disputata in Austria) e Jole Galli, tornata pimpante dall’infortunio e desiderosa di ottenere dei buoni riscontri. Nella squadra che prenderà parte alla Coppa del Mondo ci sono anche Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Federico Tomasoni.

I pretendenti per il trofeo sono diversi: ad esempio tra gli uomini lo svedese David Mobaerg difenderà il titolo, ma attenzione al canadese Reece Howden, allo svizzero Alex Fiva, al tedesco Florian Wilmsmann e alla pattuglia francese; tra le donne la svedese Sandra Naeslund è attesa al rientro per fronteggiare le canadesi Marielle Thompson, Brittany Phelan, Hannah Schmidt e la francese Marielle Berger Sabbatel.