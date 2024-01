Sci di fondo oggi in tv, calendario sprint Oberhof 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Scatterà oggi, venerdì 19 gennaio, ad Oberhof, in Germania, la nuova tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la tre giorni tedesca si aprirà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 12.50 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 15.20 scatteranno le finali.

Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni nove azzurri: tra le donne saranno in gara Caterina Ganz, Nicole Monsorno e Federica Cassol, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Davide Graz, Elia Barp, Simone Mocellini, Michael Hellweger ed Alessandro Chiocchetti.

Le finali della sprint tc della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI

Venerdì 19 gennaio 2024 – Oberhof (Germania)

12.50 Qualificazioni sprint tc femminile

13.25 Qualificazioni sprint tc maschile

15.20 Finali sprint tc femminile – Diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD

15.50 Finali sprint tc maschile – Diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le qualificazioni non prevista, per le finali Eurosport 2 HD e Rai Sport HD.

Diretta streaming: per le qualificazioni eurosport.it, discovery+, per le finali Rai Play, eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: per qualificazioni e finali OA Sport.

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT FEMMINILE

1 MATINTALO Johanna FIN

2 CARL Victoria GER

3 BERANOVA Tereza CZE

4 DAHLQVIST Maja SWE

5 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

6 KERN Julia USA

7 GANZ Caterina ITA

8 RIBOM Emma YC SWE

9 RYDZEK Coletta GER

10 MYHRVOLD Mathilde NOR

11 QUINTIN Lena FRA

12 LUNDGREN Moa SWE

13 LYLYNPERA Katri FIN

14 SKISTAD Kristine Stavaas NOR

15 JANATOVA Katerina CZE

16 SUNDLING Jonna SWE

17 FINK Pia GER

18 NISKANEN Kerttu FIN

19 KREHL Sofie GER

20 SVAHN Linn YC SWE

21 WENG Tiril Udnes NOR

22 JOENSUU Jasmi YC FIN

23 MELLING Maria Hartz U23 NOR

24 KARLSSON Frida YC SWE

25 KYLLONEN Anne FIN

26 BRENNAN Rosie USA

27 STENSETH Ane Appelkvist NOR

28 DIGGINS Jessie USA

29 GIMMLER Laura GER

30 OLKKONEN Tiia FIN

31 MONSORNO Nicole ITA

32 MEIER Alina YC SUI

33 STEINER Desiree SUI

34 HENNIG Katharina GER

35 FISCHER Lea SUI

36 GAL Melissa FRA

37 CASSOL Federica ITA

38 SMITH Samantha U23 USA

39 LOHMANN Lisa GER

40 STADLOBER Teresa AUT

41 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN

42 KECK Lena GER

43 DUCHAUFOUR Eve Ondine U23 FRA

44 STEWART-JONES Katherine CAN

45 PIERREL Julie U23 FRA

46 BIANCO Erin USA

47 SAUERBREY Katherine GER

48 VEIT Verena U23 GER

49 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

50 LOESCHKE Jessica GER

51 WEAVER Katherine CAN

52 SCHMIDT Sonjaa U23 CAN

53 SHALYGINA Kseniya KAZ

54 MELNIK Anna KAZ

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT MASCHILE

1 BOLGER Kevin USA

2 EVENSEN Ansgar NOR

3 SELLER Ludek CZE

4 ANGER Edvin U23 SWE

5 MOCELLINI Simone ITA

6 GROND Valerio SUI

7 SVENSSON Oskar SWE

8 HAEGGSTROEM Johan SWE

9 SCHELY Theo YC FRA

10 SCHOONMAKER James Clinton USA

11 DANIELSSON Emil U23 SWE

12 PELLEGRINO Federico ITA

13 NOVAK Michal CZE

14 NORTHUG Even NOR

15 MAKI Joni FIN

16 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

17 HELLWEGER Michael ITA

18 VUORINEN Lauri FIN

19 HALFVARSSON Calle SWE

20 VALNES Erik NOR

21 RIEBLI Janik SUI

22 CHANAVAT Lucas FRA

23 JOUVE Richard FRA

24 JENSSEN Matz William U23 NOR

25 JAY Renaud FRA

26 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

27 GRATE Marcus SWE

28 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

29 MOILANEN Niilo U23 FIN

30 OGDEN Ben USA

31 MOSER Benjamin YC AUT

32 STOELBEN Jan U23 GER

33 CYR Antoine CAN

34 GRAZ Davide ITA

35 SCHAAD Roman SUI

36 STAREGA Maciej POL

37 BARP Elia U23 ITA

38 BURY Kamil POL

39 SIMENC Miha SLO

40 HAKOLA Ristomatti FIN

41 FOETTINGER Michael AUT

42 KILP Marko EST

43 KETTERSON Zak USA

44 CHIOCCHETTI Alessandro U23 ITA

45 KAESER Erwan SUI

46 LEPISTO Lauri FIN

47 PUEYO Jaume U23 ESP

48 STENSHAGEN Mattis NOR

49 McKEEVER Xavier U23 CAN

50 NISKANEN Iivo FIN

51 MUSGRAVE Andrew GBR

52 MATASSOV Svyatoslav KAZ

53 BRUGGER Janosch GER

54 BORTSOV Konstantin KAZ

55 KASTNER Marius U23 GER

56 MASSON Sasha U23 CAN

57 PITTIER Ilan U23 SUI

58 LOCKE Julien CAN

59 KECK Elias U23 GER

60 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

61 LAPALUS Hugo YC FRA

62 LEVEILLE Olivier U23 CAN

63 COUPAT Sabin FRA

64 GOETHER Max U23 GER

65 SELLES GASCH Bernat U23 ESP

66 GRIDIN Nikita KAZ

67 FROMMELT Robin U23 LIE

68 RENDA Andrej SVK

69 HOLLMANN Max U23 CAN

70 SKENDER Marko U23 CRO

71 DOERKS Jan-Friedrich U23 GER

72 LICEF Miha SLO

73 KLIMIN Olzhas KAZ

Foto: LaPresse