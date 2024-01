Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Oberhof: torna Simone Mocellini!

Dopo un fine settimana di sosta in seguito alle fatiche del Tour de Ski, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo riparte dalla Germania, precisamente da Oberhof, che ospiterà da venerdì 19 a domenica 21 una sprint ed una mass start in tecnica classica e le staffette di genere.

In casa Italia ci sarà il gradito ritorno nel circuito maggiore di Simone Mocellini, rientrato in FESA Cup nelle scorse settimane dopo un lungo infortunio, ma sarà al via anche Federico Pellegrino, costretto al ritiro da un malessere durante il Tour de Ski.

Saranno in tutto 15 gli azzurri in gara: il dt Markus Cramer ha convocato, infatti, Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Simone Daprà, Davide Graz, Elia Barp, Dietmar Nöckler, Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Nicole Monsorno, Anna Comarella, Martina Di Centa e Federica Cassol.

Foto: FISI / Pentaphoto

