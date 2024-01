Sci di fondo, Linn Svahn vince la sprint tc di Oberhof in Coppa del Mondo. Nicole Monsorno a punti

Tripletta svedese nella sprint in tecnica classica di Oberhof, in Germania, gara d’apertura della tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024, che vede il successo nella finale femminile di Linn Svahn davanti alle connazionali Frida Karlsson, seconda, e Jonna Sundling, terza. In casa Italia escono di scena nei quarti di finale Nicole Monsorno, 26ma, e Caterina Ganz, 30ma.

La finale viene dominata dalla svedese Linn Svahn, che trionfa in 3’04″05, andando a precedere le connazionali Frida Karlsson, seconda a 0″33, e Jonna Sundling, terza a 2″06. Giù dal podio la norvegese Kristine Stavaas Skistad, quarta a 3″91, e la tedesca Laura Gimmler, quinta a 4″34, mentre chiude sesta l’altra svedese Emma Ribom, a 14″19.

Nelle semifinali esce di scena la statunitense Jessie Diggins, quinta nella prima semifinale e nona assoluta. Eliminata anche la svedese Maja Dahlqvist, terza nella seconda serie, la più lenta, che non viene ripescata e termina al settimo posto complessivo.

Nei quarti di finale escono di scena le due azzurre al via: Nicole Monsorno, 17ma al mattino, termina sesta nella quinta serie e chiude 26ma assoluta, mentre Caterina Ganz conferma il 30° posto delle qualificazioni dopo essere stata retrocessa all’ultimo posto per ostruzione, venendo punita anche con il cartellino giallo.

