Sci alpino, Marta Bassino: “Sono molto contenta, peccato per l’errore prima del salto finale”

Segnali di ripresa. Marta Bassino voleva voltare pagina dopo un inizio di stagione nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile tutt’altro che entusiasmante. I riscontri in gigante e soprattutto gli errori non avevano certamente alimentato i sorrisi. E così, nel superG di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) una prestazione che si sperava di mettere in pista.

E cosi, sulle nevi della Kälberloch, la sciatrice piemontese ha trovato soprattutto nel tratto più tecnico della pista quel feeling che tanto desiderava. Il suo modo di lasciar andare il materiale si è rivisto in quella sequenza e, non fosse stato per un errore di linea poco prima del salto finale, l’azzurra poteva ottenere un riscontro migliore del quinto posto a 0.45 dall’austriaca Cornelia Huetter e immediatamente alle spalle di Federica Brignone (+0.32).

“Sono molto felice della mia prestazione, peccato solo per l’ultima curva prima del perso dove ho perso velocità. Sapevo di aver lasciato qualcosa. Comunque, nel complesso, mi sono divertita moltissimo, la neve è molto bella, si può attaccare. Spero di rimanere in top-5 e sono fiduciosa nella continuazione del week end“, ha dichiarato Bassino ai microfoni di RaiSport HD.

Domani è prevista una discesa e poi un altro superG, per cui vedremo se una ritrovata Marta sarà dar seguito a quanto fatto vedere quest’oggi.

