Sci alpino, Linus Strasser vince lo slalom di Kitzbuehel davanti a Jakobsen e Yule, Tommaso Sala 9°

Linus Strasser si è aggiudicato lo slalom di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata “Ganslern”, ghiacciata in maniera notevole, lo spettacolo non è mancato, tra grandi prestazioni, errori, inforcate e pochi centesimi che hanno fatto la differenza.

Il successo è andato al bavarese (che fa poker in Coppa del Mondo) che, quarto dopo la prima manche, rimonta alla grande nella seconda discesa e chiude con il tempo complessivo di 1:40.36 (50.49 e 49.87) con soli 14 centesimi di margine sullo svedese Kristoffer Jakobsen che si trovava al comando a metà gara. Completa il podio lo svizzero Daniel Yule a 20 centesimi.

Quarta posizione per l’austriaco Manuel Feller a 79 centesimi, quinta per il britannico Dave Ryding a 96 (con 5 posizioni risalite nella seconda manche), mentre è sesto il francese Steven Amiez a 1.51. Settimo l’austriaco Dominik Raschner a 1.53, ottavo lo svizzero Loic Meillard a 1.84, mentre è nono il primo degli italiani, Tommaso Sala, a 1.96, dopo aver chiude al 12° posto la prima manche.

Completa la top 10, infine, lo svizzero Marc Rochat a 2.05. Non va oltre la 16a posizione Alex Vinatzer a 2.43. Dopo aver messo a segno il 21° crono a metà gara, l’azzurro ha saputo risalire 5 posizioni, dando la sensazione di non aver trovato la giusta continuità. Simon Maurberger, 28° dopo la prima manche, è uscito di scena nella seconda.

Dopo lo slalom di Kitzbuehel, la classifica di specialità vede al comando sempre Manuel Feller con 395 punti con 187 lunghezze di vantaggio su Linus Strasser e 203 su Atle Lie McGrath. La graduatoria generale, invece, è dominata da Marco Odermatt con 1156 punti e 496 di vantaggio su Cyprien Sarrazin.

Foto: LaPresse