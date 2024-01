Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino a Kranjska Gora: pista magica per l’azzurra

Dopo una prima parte di stagione che sicuramente non l’ha soddisfatta, Marta Bassino inizia il nuovo anno da una pista che le riporta sicuramente dei dolci ricordi. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte, infatti, dalla Podkoren di Kranjska Gora, dove la piemontese spera di ritrovarsi, andando a caccia di quel primo podio stagionale che finora le è mancato.

Si diceva di una pista dai ricordi dolcissimi per Bassino e bisogna tornare al magico 2021, quando la nativa di Cuneo riuscì a realizzare una fantastica doppietta. Una due giorni incredibile per Marta, che vinse con ampio margine entrambi i giganti, distanziando notevolmente le avversarie: otto decimi a Tessa Worley il primo giorno, quasi sette a Michelle Gisin la giornata seguente.

Dopo quelle due vittorie sono arrivati altrettanti podi. Il primo è arrivato nel 2022, con Bassino che ha chiuso in terza posizione nel gigante dominato da Sara Hector. La svedese vinse con oltre un secondo di vantaggio davanti a Tessa Worley e all’azzurra.

Il secondo podio Marta lo ha conquistato la passata stagione, quando si sono disputati ancora due giganti. Nel primo di questi Bassino ha chiuso al secondo posto dietro alla sorprendente canadese Valerie Grenier, alla sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Il giorno dopo la piemontese, invece, chiuse al quinto posto nel gigante vinto da Mikaela Shiffrin davanti a Federica Brignone.

Kranjska Gora che rappresenta dunque la tappa del riscatto per Bassino, reduce dalla scivolata di Lienz. Una stagione finora dove il miglior risultato è stato il quinto posto all’esordio a Soelden. Serve partire al meglio nel nuovo anno e forse non c’è pista migliore dove ricominciare per l’azzurra.

