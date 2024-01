Sci alpino, Brignone: “Ero un po’ bloccata, farò una seconda manche a tutta”; Bassino: “Nel finale mi è mancata un po’ di fiducia”

Prima manche discreta ma non eccezionale per le due azzurre di punta impegnate nel gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Sulla “Erta” di Plan de Corones, Federica Brignone si è inserita in quinta posizione a 84 centesimi dal miglior tempo di una scatenata Lara Gut-Behrami e a soli 16 dal podio, mentre Marta Bassino ha chiuso sesta a 1.32 dalla vetta.

“Ho tenuto tanto nella parte in ombra, ma ho fatto di nuovo un’internata a metà gara e mi sono sentita un po’ bloccata. Per fortuna sono riuscita a mollare un po’ nella parte finale e non sono troppo lontana dal secondo posto. Dovrò fare una seconda manche a tutta ed è quello che cercherò di fare“, ha dichiarato la valdostana al sito federale dopo la prima discesa odierna.

Così invece Bassino, al termine della sua prima manche conclusa a oltre mezzo secondo dalla zona podio: “Lara ha fatto la differenza. Io penso di aver sciato bene in generale, ho perso tanto nella parte bassa perché mi è mancata un po’ la fiducia di attaccare al massimo“. Appuntamento alle ore 13.30 con la seconda decisiva manche di Kronplatz.

Foto: Lapresse