Salto con gli sci: Yuki Ito conquista la domenica di Sapporo, Lara Malsiner 26a

Giornata d’oro per Yuki Ito. La domenica di Sapporo è sua: dominio assoluto sul trampolino di casa, seconda vittoria in stagione in Coppa del Mondo e nona in carriera per la saltatrice di Hokkaido, che comanda sia nella prima che nella seconda serie (l’una disputata da stanga 26, l’altra da stanga 28) e chiude arrivando prima a 124.5 metri, poi a 129.5 per quelli che si rivelano essere 230.1 punti.

Seconda posizione per la tedesca Katharina Schmid, che riesce a tenere bene a quota 224 soprattutto con un buonissimo secondo salto che le vale 115.1 punti. Completa il podio la slovena Nika Kriznar, che beffa per soli tre decimi di punto la canadese Alexandria Loutitt (218.2 contro 217.9 e il mezzo metro in meno nella seconda serie è compensato da una migliore esecuzione). Quinta con 214.2 la norvegese Silje Opseth, che recupera con i 132 metri della seconda parte della sua gara rispetto al settimo posto della prima.

In chiave Coppa del Mondo le buone notizie sono quelle che porta Josephine Pagnier, sesta a 205.7 e così in grado di recuperare su Nika Prevc (la slovena chiude di nuovo decima, a 196.3, ma stavolta senza salti di vento a tradimento). Settima la nipponica Sara Takanashi a 204.9, poi l’austriaca Eva Pinkelnig a 203.2 e la di lei connazionale Jacqueline Seifriedsberger con 201.4.

Per quanto riguarda le italiane, solo Lara Malsiner entra in top 30 con il 26° posto a quota 136. Capita in un momento sfortunato con il vento Annika Sieff, che è quarantesima a 33.8 (84.5 metri di salto) dopo che era risultata ventesima in qualificazione. Punto nel quale, peraltro, si è anticipatamente conclusa la gara di Jessica Malsiner, 48a a 13.4 con la misura di 79.5 metri.

