Salto con gli sci: Nika Prevc inaugura la Coppa del Mondo femminile dominando a Lillehammer, Lara Malsiner unica azzurra nelle 30

A Lillehammer va in scena non una gara, ma una sorta di one woman show nella competizione d’apertura della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminili 2024-2025. La slovena Nika Prevc, infatti, mette insieme una performance irraggiungibile per tutte le altre. Misure impossibili per il resto delle pretendenti: 138.5 e 138 metri, ma è anche il come dei salti, specie nella parte iniziale, a fare la differenza. Per lei 269.9 punti, oltre 20 su chi ha occupato il resto del podio.

Limita in certa misura i danni il duo tedesco formato da Katharina Schmid e Selina Freitag. A sostanziale quasi parità di secondo salto fa la differenza il primo, un 135.5 non dei migliori di Freitag contro un bel 123 di Schmid. Risultato: 247.6 per l’una, 244.4 per l’altra, ed il podio si completa comunque in salsa tedesca. A completare la top 5 le due norvegesi Anna Odine Stroem (molto bello, anche se non premiato dal punteggio, il suo secondo salto; 234.5 per lei) e Ingvild Synnoeve Midtskogen, stupefacente già solo perché arrivare quinta a quota 226.2 significa avere una quantità di talento difficilmente spiegabile. Parliamo comunque di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili di inizio anno.

Doppia Austria a seguire, con Eva Pinkelnig che va a precedere, con 215.6, Lisa Eder, la quale sbaglia totalmente nella seconda serie e lascia lì la possibilità di agguantare un podio che non era così lontano. Per lei 213 punti totali. Il Canada inserisce all’ottavo e nono posto, con 213 e 211.7, Alexandria Loutitt e Abigail Strate, mentre chiude la top ten Sara Takanashi con 211.2.

In casa Italia da registrare la sola 21a posizione di Jessica Malsiner, peraltro in calo dopo un bel primo salto da 119 metri e 104.8 punti; per lei 111 e 77.3 nella seconda serie e, dunque, totale di 182.1. Pagata però, in particolar modo, la squalifica nella prima serie per dimensioni della tuta di Annika Sieff, che appariva destinata a una gara ben più che buona. Questo tipo di tagliola ha coinvolto anche due potenziali grandi protagoniste, la norvegese Eirin Maria Kvandal e la slovena Ema Klinec.