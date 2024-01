Salto con gli sci, la Slovenia domina la gara a coppie di Wisla con Lanisek e Kos. Squalificato Bresadola

Anze Lanisek e Lovro Kos sbaragliano la concorrenza e regalano alla Slovenia un netto successo nella Super Team (gara a coppie che diventerà format olimpico a partire dai Giochi di Milano-Cortina 2026) sul trampolino grande HS134 di Wisla, in occasione della nona tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci.

Il duo sloveno si è dimostrato superiore alle altre formazioni impegnate in tutte e tre le serie, totalizzando alla fine 753.5 punti e trionfando con oltre quaranta lunghezze sulle prime nazioni inseguitrici. Salgono sul podio anche l’Austria di Manuel Fettner e Jan Hoerl, seconda a -42.5 dalla vetta, e la Germania di Stephan Leyhe e Andreas Wellinger (autore di un salto clamoroso nella serie centrale, atterrando dieci metri oltre il punto HS e siglando il nuovo primato del trampolino con 144.5 metri), terza a -44.5.

Abbastanza lontane dalla top3 Norvegia (Halvor Egner Granerud e Johann Andre Forfang) e Giappone (Ren Nikaido e Ryoyu Kobayashi), rispettivamente quarta e quinta con un gap di 70.7 e 72.0 punti dalla testa. Delusione per l’Italia, eliminata al termine della seconda serie a causa della squalifica comminata a Giovanni Bresadola per aver violato il regolamento (è entrato in spogliatoio tra un salto e l’altro). La coppia formata da Bresadola e Alex Insam aveva ottenuto il punteggio necessario per restare tra le prime otto posizioni e accedere di conseguenza alla terza e decisiva serie.

