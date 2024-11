Salto con gli sci: Schmid-Freitag, doppietta tedesca a Lillehammer. Lara Malsiner nelle 30

Si chiude con una doppietta tedesca il fine settimana di Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile a Lillehammer. A vincere di domenica, in mezzo alla neve che cade copiosa sulla città norvegese, è Katharina Schmid, che riesce a conservare il grande vantaggio preso nella prima serie (133.5 metri, 127.1 punti) con un salto da 123 metri e 111.8 punti nella seconda, fatto che le consente di vincere in 238.9. Si tratta della sua prima volta col nuovo cognome, visto che in precedenza l’abbiamo tutti conosciuta come Althaus: è alla 16a vittoria in Coppa del Mondo.

Alle sue spalle si colloca la connazionale Selina Freitag, che guadagna una posizione rispetto alla serie d’apertura giocandosi un 117.4 da seconda migliore della seconda serie. Per lei 236.1; staccatissima la terza, l’austriaca Lisa Eder, a 231.7.

Filotto di norvegesi a seguire: comincia Eirin Maria Kvandal, che però si ritrova a perdere la seconda posizione e a cedere il podio di 1.6 punti con un secondo salto finito non benissimo. Alle sue spalle Ingvild Synnoeve Midtskogen, che conferma tutto quel che di buono si può confermare, a quota 226.6, e poi Anna Odine Stroem a quota 225.7.

Completano la top ten le austriache Jaqueline Seifriedsberger (219.6) ed Eva Pinkelnig (199.3), poi la giapponese Yuka Seto (194.3, la migliore in tema di rimonte di giornata dato che guadagna nove posizioni rispetto alla prima serie) e, infine, la canadese Alexandria Loutitt (191).

In casa Italia nelle 30 ci va solo Lara Malsiner, che cala nella seconda serie rispetto alla prima e chiude a quota 157.5. Fuori nella prima serie sia Annika Sieff (33a con 62.6) che Martina Zanitzer (40a con 43.8).