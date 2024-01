Salto con gli sci. Stagione finita per Anze Lanisek, infortunatosi a un ginocchio in allenamento

Giunge una pessima notizia da Planica, dove la squadra nazionale slovena di salto con gli sci sta preparando gli imminenti Mondiali di volo di Bad Mitterndorf. L’uomo di punta del movimento, Anze Lanisek, si è seriamente infortunato a un ginocchio durante un allenamento effettuato nel pomeriggio di martedì.

Secondo alcune indiscrezioni, non confermate ufficialmente, il ventisettenne di Domzale sarebbe atterrato a 150 metri sul Bloudkova Velikanka, il trampolino grande del comprensorio situato nelle Alpi Giulie, il cui punto HS è fissato a 137 metri.

“L’articolazione offesa è il ginocchio destro” – ha spiegato il dottor Matej Drobnic, medico del team – “le indagini hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale, verificatasi in fase di atterraggio. Fortunatamente non è necessario intervenire chirurgicamente e si potrà seguire una terapia conservativa. Riteniamo che il pieno recupero possa richiedere due mesi”.

In altre parole, la stagione di Anze Lanisek è verosimilmente finita. Le ultime gare di Coppa del Mondo sono programmate dal 21 al 24 marzo, proprio in Slovenia. L’atleta ha dichiarato che tenterà di essere della partita per il tradizionale appuntamento conclusivo, ma chiaramente tutto dipenderà dall’andamento del processo di guarigione.

Si tratta di una disdetta soprattutto per la piccola nazione del Monte Tricorno, che perde il proprio uomo di punta, ma in realtà è un peccato per l’intero circuito del salto con gli sci. Da anni, Lanisek è uno degli atleti di vertice. Non a caso quest’inverno, dopo aver cominciato in sordina, aveva iniziato a ottenere vittorie (nel prestigioso contesto di Garmisch-Partenkirchen) e podi (l’ultimo giusto domenica 21 gennaio, a Zakopane).

Foto: La Presse