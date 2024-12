Sci di fondo, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Davos 2024. La Norvegia non vince la sprint dal 2016!

La tappa pre-natalizia della Coppa del Mondo di sci di fondo si terrà a Davos. La rinomata cittadina svizzera è una presenza fissa nel calendario del circuito maggiore, come testimoniato dalle 53 gare femminili individuali disputatesi dal 1984 in poi.

C’è anche una vittoria italiana su queste nevi. La firma è quella di Stefania Belmondo, impostasi nella 15 km a skating del dicembre 1996. La piemontese era precedentemente arrivata seconda nella 10 km a tecnica libera del dicembre 1993 e si classificherà terza nella 10 km in alternato del dicembre 2001.

In tema di piazze d’onore, non va dimenticata quella di Arianna Follis nella sprint del 2010. Infine, ci sono altre quattro presenze azzurre sul gradino più basso del podio. Due raccolte da Manuela Di Centa (nella già citata 10 km del 1993 e nella 5 km del 1995) e altrettante centrate da Gabriella Paruzzi (10 km a skating nel 2002 e 10 km in alternato nel 2003).

Le gare programmate dal 13 al 15 dicembre 2024 sono tre. Si parte con una sprint a coppie a skating (venerdì), seguita da una sprint a skating (sabato). Si chiude con una mass start di 20 km a tecnica classica (domenica).

DAVOS (DONNE) – I RISULTATI DEL 2023-24

Sprint TL

1) Svahn – 2) Skistad – 3) Diggins

Inseguimento 20 km TC

1) Niskanen – 2) Brennan – 3) Diggins

DAVOS FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Team Sprint TL

Nessun precedente

Sprint TL (Ultimo decennio)

2014 : 1) Østberg – 2) Falla – 3) Brun-Lie

2014 : 1) Bjørgen – 2) Nilsson – 3) Østberg

2015 : 1) Nilsson – 2) Falla – 3) Østberg

2016 : 1) Falla – 2) Østberg – 3) Falk

2017 : 1) Nilsson – 2) Falla – 3) Randall

2018 : 1) Nilsson – 2) Caldwell – 3) Dahlqvist

2019 : 1) Svahn – 2) Falla – 3) Caldwell

2020 : 1) Brennan – 2) Lampic – 3) Nepryaeva

2021 : 1) Dahlqvist – 2) Fähndrich – 3) Lampic

2022 : 1) Fähndrich – 2) Diggins – 3) Hagström

2024 : 1) Svahn – 2) Skistad – 3) Diggins

Mass Start 20 km TC

Nessun precedente