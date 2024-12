Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zhangjiakou 2024. Le donne tornano sul trampolino olimpico di Pechino

La seconda tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si disputerà a Zhangjiakou. L’esotico nome suggerisce come il contesto di gara non sia dei più prossimi all’Europa. Le ragazze volanti saranno difatti impegnate in Cina, sul trampolino dove poco meno di tre anni orsono furono assegnate le medaglie olimpiche.

Onore agli organizzatori asiatici, fattisi avanti per ospitare un appuntamento del massimo circuito rosa. Sotto questo aspetto, meritano un plauso. È comprensibile evitare alle saltatrici il difficilissimo e pericoloso contesto di Ruka, ma già non vederle saltare a Wisla – solo perché l’interesse verso il settore femminile è minimo – rappresenta una nota stonata.

Qualcuno potrà storcere il naso relativamente al fatto di non aver accorpato questa trasferta intercontinentale a quella giapponese di gennaio. Cionondimeno, bisogna ragionare anche sotto un altro punto di vista. Restare tre settimane consecutive in Asia avrebbe rappresentato uno sforzo oneroso sul piano nervoso.

Dato curioso relativamente all’unica competizione disputata a Zhangjiakou. Tutte e tre le atlete andate a medaglia ai Giochi olimpici 2022 hanno oggi cambiato cognome! Ursa Bogataj (oro), Katarina Althaus (argento) e Nika Kriznar (bronzo) sono tutte convolate a nozze, diventando rispettivamente Ursa Kriznar (cognata di Nika), Katarina Schmid e Nika Vodan!