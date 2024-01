Salto con gli sci, le convocate dell’Italia per Ljubno: Ambrosi si aggiunge a Sieff e alle sorelle Malsiner

Dopo l’impegnativa trasferta giapponese di Sapporo e Zao, la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci torna in Europa e fa tappa questo weekend da venerdì 26 a domenica 28 gennaio sul trampolino piccolo HS94 di Ljubno, che ospiterà ben due competizioni individuali valevoli per l’ottavo appuntamento stagionale del circuito maggiore.

L’Italia si prepara ad affrontare l’evento sloveno con una squadra più numerosa rispetto alle ultime uscite, infatti saranno quattro le azzurre impegnate a Ljubno. Oltre al terzetto che ha preso parte alla tournée asiatica, composto da Annika Sieff e le sorelle Jessica e Lara Malsiner, ci sarà anche Martina Ambrosi dopo quasi un anno di assenza.

La 22enne trentina, che vanta quest’inverno un doppio quarto posto a Notodden come miglior risultato nel circuito di Intercontinental Cup, ha già preso parte in passato a nove gare individuali di Coppa del Mondo senza mai riuscire ad entrare in zona punti (35° posto il suo best a Hinzenbach 2022).

Foto: Lapresse