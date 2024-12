Salto con gli sci: Seifriedsberger davanti in qualificazione a Zhangjiakou, avanzano Malsiner e Sieff

Austria in formato gioie e dolori nella qualificazione della gara dal trampolino normale (HS 106) di Zhangjiakou, in Cina. A comandare la classifica c’è infatti Jacqueline Seifriedsberger, unica a raggiungere oggi quota 100 facendo segnare 110.5 di punteggio complessivo. Per quanto riguarda le situazioni meno felici, se ne discorrerà più avanti.

Dietro di lei la vincitrice per dispersione (ma anche abilità nello sfruttare la fortuna ventosa), la tedesca Katharina Schmid, che si ferma a 105.7 sfruttando in verità un salto da 97.5 metri, meno lungo di altri. Terza la norvegese Thea Minyan Bjoerseth, che rende tre punti alla celebre collega, mentre s’infila un po’ a sorpresa al quarto posto la finlandese Jenny Rautionaho a 102.3 (valgono eccome i 99.5 metri di misura). Quinta a quota 100.5 la slovena Nika Prevc.

Duo norge al sesto e settimo posto con Eirin Maria Kvandal e Anna Odine Stroem rispettivamente a 99.2 e 98.2 punti, davanti all’altra austriaca Eva Pinkelnig a 95.7, alla tedesca Juliane Seyfarth a 94.4 e, infine, alla canadese Alexandria Loutitt (quest’oggi meglio di altre occasioni) a 93.5.

Rimane appena fuori dalla top ten, ma comunque con una saldissima qualificazione in mano, Lara Malsiner, che chiude con 93 metri e 87.4 punti. Fa con comodo Annika Sieff, cui basta un 25° posto da 86.5 metri e 75 punti. Out invece Martina Ambrosi (76 e 48.3). Due le sorprese importanti: 41a e prima delle eliminate la slovena Nika Vodan, che altri non è che Nika Kriznar, e nettamente fuori anche l’austriaca Marita Kramer. Per tutte e due è la seconda volta che si ritrovano a fare i conti con una mancata qualificazione nella loro carriera, e per Kramer è un ulteriore sintomo delle grandi difficoltà che sta incontrando ultimamente. Parliamo, del resto, delle vincitrici della classifica generale 2020-2021 e 2021-2022.