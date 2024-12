Salto con gli sci, Schmid fa doppietta a Zhangjiakou e va in fuga nella generale. Lara Malsiner a ridosso della top10

Katharina Schmid fa doppietta e vince anche gara-2 sul trampolino grande HS106 di Zhangjiakou (in Cina), sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. Si tratta della terza affermazione consecutiva per l’atleta tedesca, che raggiunge così quota 18 successi individuali nel circuito maggiore.

La 28enne teutonica, sempre più in fuga nella classifica generale di Coppa del Mondo (+151 sulla prima inseguitrice Nika Prevc) dopo quattro gare, ha sfoderato una prestazione di altissimo livello firmando il miglior punteggio in entrambe le serie ma evidenziando una superiorità meno marcata rispetto a ieri. Schmid ha comunque rifilato la bellezza di 12.2 punti alla slovena Ema Klinec, capace di risalire dal quarto al secondo posto.

Grande rimonta anche dell’austriaca Lisa Eder, che ha guadagnato ben sei posizioni nella seconda serie agguantando la terza piazza (a 20.5 punti dalla vetta) con un vantaggio di 1.1 punti sulla fuoriclasse giapponese Sara Takanashi. Da segnalare anche le progressioni della slovena Nika Prevc (da ottava a quinta) e della tedesca Selina Freitag (da undicesima a sesta), mentre chiudono la top10 l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger (da seconda a settima), la canadese Alexandria Loutitt, l’austriaca Eva Pinkelnig e la norvegese Thea Minyan Bjoerseth.

Conferme tutto sommato positive sul fronte italiano, dopo la splendida doppia top10 di ieri in gara-1, con Lara Malsiner che ha centrato un solido 13° posto (grazie a due salti competitivi, in cui ha fatto intravedere dei progressi in fase di volo rispetto alle scorse stagioni) e Annika Sieff che si è attestata in 18ma piazza nonostante un secondo salto opaco.