Salto con gli sci, l’Italia si fa vedere: Lara Malsiner e Annika Sieff in top10 a Zhangjiakou. Katharina Schmid spettacolare

Vittoria numero 17 in Coppa del Mondo, in China, a Zhangjiakou, per Katharina Schmid. Cambia il cognome dell’ex Althaus, ma non la sostanza: è lei che riesce spesso e volentieri, in condizioni impossibili come quelle di oggi (vento ingestibile e più di due ore totali tra prima e seconda serie), a dire la sua. Stavolta lo fa in modo nettissimo, tirando fuori dal cilindro qualcosa di spaventoso, un salto dritto sull’HS a 106 metri nella seconda serie, con 119.7 punti nella stessa, 237 totali e tanti saluti alla concorrenza.

Il secondo posto, saltando da stanga più bassa (9 invece di 10) e con qualche possibile dubbio visto che era stata chiesta dall’allenatore, è della norvegese Eirin Maria Kvandal, prima dopo la serie d’apertura, ma contro questa Schmid era impossibile mantenere la posizione. Per lei 210 punti, un solo decimo in più di un’ottima Nika Prevc, con la slovena che è la seconda migliore della seconda metà di gara e terza complessiva.

Alle loro spalle ancora Slovenia con Ema Klinec, che riesce a tenersi il quarto posto a quota 203.3, e l’austriaca Eva Pinkelnig, quinta a quota 200.8. Segue poi il novero delle norvegesi a differenti tinte d’esperienza, da Thea Minyan Bjoerseth, sesta a 199.4, alla sempre più certezza (vero, era terza, e vero, non è andato bene il secondo salto, ma verrà il suo tempo) Ingvild Synnoeve Midtskogen, settima a 191.8, fino ad Anna Odine Stroem, ottava a 186.9.

E poi arriva l’ottimo discorso legato all’Italia, che si pregia di una Lara Malsiner capace di trovare il quinto miglior salto della seconda serie con 96.6 punti, approfittando di condizioni di vento praticamente perfette. Il risultato è che chiude nona a 179.6, proprio davanti ad Annika Sieff che, ottava nella prima serie, riesce a conservare di buon grado la top ten nella seconda con 177.1. Da rimarcare che Malsiner non entrava in top ten da quasi due anni.