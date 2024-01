Salto con gli sci femminile, Sieff sfiora la top10 in gara-1 a Villach. Nika Prevc domina e va in testa alla Coppa del Mondo

Tappa e maglia per Nika Prevc, che domina la prima delle due competizioni individuali in programma sul trampolino piccolo HS98 di Villach e vola in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. La diciottenne slovena diventa così il terzo elemento dei fratelli Prevc (dopo Peter e Domen) ad indossare il pettorale giallo.

Nika quest’oggi ha demolito la concorrenza sul Normal Hill carinziano, infliggendo distacchi enormi nella prima serie per poi firmare il miglior punteggio parziale anche nella seconda a testimonianza di una superiorità devastante. La classe 2005 ha rifilato addirittura 26 punti all’austriaca Eva Pinkelnig, protagonista di una bella rimonta dall’ottavo al secondo posto dopo un primo salto negativo.

Terzo podio consecutivo per la canadese Abigail Strate, molto solida sulle due serie e terza classificata in gara-1 a 29.1 punti dalla vetta, precedendo di poco la giapponese Yuki Ito (quarta), l’austriaca Julia Muehlbacher e la slovena Nika Kriznar, brava a recuperare sei posizioni nella seconda metà dell’evento. Completano la top10 l’austriaca Lisa Eder, la slovena Katra Komar ed il tandem composto dalla nipponica Sara Takanashi e dalla teutonica Anna Rupprecht, entrambe in nona posizione ex aequo.

Grande soddisfazione in casa Italia per la performance di Annika Sieff, che eguaglia il suo miglior risultato nel circuito maggiore di salto speciale attestandosi in undicesima piazza (era nona dopo la prima serie) a meno di un punto e mezzo dalla top10. Ci si poteva aspettare qualcosa in più invece dalle sorelle Malsiner, con Lara 29ma (e fortunata ad accedere in zona punti per la caduta di Loutitt) e Jessica 32ma.

