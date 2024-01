Rugby, il Vicenza batte i Lyons Piacenza nella Serie A Elite Cup

Si è disputata oggi la sfida di Serie A Elite Cup tra i Rangers Vicenza e i Lyons Piacenza. Il torneo, che vede al via solo cinque squadre del massimo campionato italiano di rugby è una delle ultime invenzioni della Federazione, in sostituzione della Coppa Italia, per provare a costruire qualcosa a livello di rugby nazionale, anche se ancora non è ben chiaro cosa dovrebbe essere questo torneo oggettivamente monco e poco sentito anche dai tifosi.

Seconda vittoria in altrettanti turni di Serie A Elite Cup per i Rangers Vicenza, che in casa battono i Lyons Piacenza per 25-10 e guadagnano 4 punti, arrivando a 9 nella classifica. Per i biancorossi decisive le mete di Ceccato, Mercerat e O’Leary-Blade. Per gli ospiti hanno invece segnato Rodina e Bruniera.

Gli uomini di Cavinato e Minto rimangono dunque a punteggio pieno nella competizione, mentre i Lyons esordiscono con una sconfitta. Nella prossima giornata i Rangers riposeranno, mentre i Lyons ospiteranno Mogliano. Nell’altro incontro del prossimo turno andrà in scena Fiamme Oro-Colorno.

TABELLINO

Rangers Vicenza v Lyons Piacenza 25-10

Rangers Rugby Vicenza: Williams (48’ Mercerat); Foroncelli, O’Leary-Blade ©, Lisciani (58’ Sanchez-Valarolo), Poletto; Bruniera, Pozzobon (67’ Gelos); Roura, Trambaiolo (67’ Nicoli), Tonello (40’ Piantella); Urraza, Pontanari; Lazzarotto (62’ Messina), Pretz (67’ Franchetti), Ceccato (56’ Braggie’)

Sitav Lyons Rugby: Via G.; Rodina, Beghi (47’ Conti), Zaridze, Del Bono; Biffi, Via A. (75’ Viti); Moretto, Bance, Cisse (58’ Mannelli); Cemicetti, Bottacci; Salerno (58’ Morosi), De Rossi (75’ Borghi), Aloe’ (58’ Cafaro)

Marcatori: p.t. 6’ m Ceccato tr Bruniera (7-0); 16’ m Salerno (7-5); 29’ m Rodina (7-10) s.t. 46’ cp Bruniera (10-10); 53’ m Mercerat (15-10); 71’ cp Bruniera (18-10); 75’ m O’Leary-Blade tr Bruniera (25-10)

Foto: Luigi Mariani / IPA