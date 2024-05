Rugby, Mogliano Veneto-Rangers Vicenza 36-21 nell’ottavo match della Serie A élite Cup

Prosegue la Serie A élite Cup 2024 di rugby, che vede coinvolte cinque squadre cadette delle società del massimo campionato italiano, ovvero Lyons, Colorno, Fiamme Oro, Mogliano Veneto e Rangers Vicenza: nell’ottavo incontro dei dieci previsti nel girone unico con partite di sola andata, il Mogliano Veneto supera i Rangers Vicenza per 36-21 e li scavalca al secondo posto in classifica.

La prima classificata al termine del girone all’italiana vincerà la Serie A élite Cup 2024 di rugby: il risultato odierno riapre il discorso per la vittoria finale, in quanto in testa ci sono i Sitav Lyons a quota 14, i quali però hanno già disputato tutti i match, mentre il Mogliano Veneto, salito a quota 10, sabato prossimo ospiterà le Fiamme Oro, ed in caso di vittoria con bonus conquisterà il titolo. Restano alla finestra i Rangers Vicenza, ora terzi a quota 9, pronti ad approfittare di un eventuale passo falso dei veneti, dovendo ancora giocare in casa del Colorno l’ultimo match domenica prossima.

SERIE A ELITE CUP 2024 RUGBY

Risultati

13/01/2024 12:00 Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby 77-14

20/01/2024 14:30 Rangers Rugby Vicenza v Sitav Rugby Lyons 25-10

04/02/2024 12:00 Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 39-26

04/02/2024 14:30 Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 54-19

09/03/2024 13:30 Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 41-28

28/03/2024 16:00 Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 20-14

07/04/2024 15:30 HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby 19-43

12/05/2024 17:00 Mogliano Veneto Rugby v Rangers Rugby Vicenza 36-21

18/05/2024 15:30 Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

19/05/2024 17:30 HBS Colorno v Rangers Rugby Vicenza

Classifica

Sitav Rugby Lyons 14 punti (4 partite giocate)

Mogliano Veneto Rugby 10 (3)

Rangers Rugby Vicenza 9 (3)

Fiamme Oro Rugby 6 (3)

HBS Colorno 2 (3)