Rugby, l’Elite Cup si chiude con la netta vittoria di Colorno con Vicenza

Si è conclusa la Serie A Elite Cup, il torneo che vedeva in campo una manciata di squadre del massimo campionato italiano e che schieravano, di fatto, le loro formazioni B. Insomma, un torneo tappabuchi o poco più e che aveva già visto il Mogliano conquistare il titolo ieri nella sfida vinta contro le Fiamme Oro. Oggi, dunque, è andata in scena Colorno-Vicenza, match che non aveva nulla da dire. Ecco come è andata.

L’ultima partita di giornata era anche – o forse soprattutto – la partita dell’addio al rugby giocato per due azzurri, Oliviero Fabiani e Giulio Bisegni, che chiudevano oggi la loro carriera dopo aver conquistato rispettivamente 10 e 16 caps con l’Italia. E i due veterani hanno festeggiato con la netta vittoria del loro Colorno per 64-14.

Si chiude, così, la Serie A Elite Cup, che ha visto il Mogliano vincere il trofeo con 15 punti, frutto di tre successi e una sconfitta, mentre al secondo posto si sono posizionati i Lyons Piacenza con 14 punti. Sul podio anche il Vicenza, con 9 punti, mentre chiudono con 7 punti proprio Colorno e Fiamme Oro.

Un torneo, la Serie A Elite Cup, che ha visto le cinque formazioni della Serie A Elite schierare seconde squadre, potendo attingere anche dalle formazioni delle serie minori. Un torneo ibrido, a sostituire la già inutile Coppa Italia delle ultime stagioni e che, si spera, sarà a breve un lontano ricordo.