Rugby: in Serie A Elite il Rovigo batte Colorno, pari tra Petrarca e Valorugby

Si è conclusa l’undicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby e oggi si disputavano due big match. Il Rovigo ospitava il Colorno, mentre il Petrarca Padova riceveva in casa il Valorugby Emilia. Ecco come è andata.

I Campioni d’Italia in carica si aggiudicano la sfida d’alta classifica contro Colorno superando 16-12 al “Battaglini” gli uomini dell’ex tecnico Casellato. Settantacinque minuti di equilibrio scanditi dai calci dalla piazzola di Atkins per i Bersaglieri e di Hugo per Colorno, poi a quattro minuti dal termine, con gli ospiti in vantaggio 9-12, decide la meta di Cadorini.

Nell’altro posticipo di giornata il Petrarca non va oltre il 21-21 contro il Valorugby, con i padovani che restano in quarta posizione mentre i Diavoli agguantano al quinto posto le Fiamme Oro, con un sestetto ormai ben definito per la post-season mentre dietro è lotta per evitare la retrocessione tra Mogliano e Lyons, con la matricola Vicenza a meno quindici dalla zona salvezza.

Serie A Elite – XI giornata

Fiamme Oro v Rangers Vicenza 47-17

Mogliano v Viadana 31-40

Rovigo v Colorno 16-12

Petrarca Padova v Valorugby Emilia 21-21

Serie A Elite – Classifica

Viadana punti 37; Rovigo 36; Colorno 30; Petrarca Padova 29; Fiamme Oro, Valorugby Emilia 27; Mogliano 17; Lyons Piacenza* 15; Rangers Vicenza* 2. *una partita in meno

Foto: Luigi Mariani / IPA Sport