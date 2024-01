Rugby femminile, Villorba batte Colorno e chiude in vetta la Serie A Elite

Si sono disputate oggi le partite della sesta e ultima giornata delle regular season della Serie A Elite femminile di rugby. Con i posti ai playoff già assegnati, questo weekend era importante per determinare le classifiche finali dei due gironi, con soprattutto la sfida tra Villorba e Colorno che metteva in palio il primo posto nel girone 2. Ecco come è andata.

Nel gruppo A si conferma il dominio del Valsugana, che batte in trasferta il Cus Milano per 41-7 e chiude la prima fase con 30 punti, cioè a punteggio pieno. Le milanesi sono seconde con 19 punti, mentre il Cus Torino batte 46-12 Calvisano e si conferma terza con 10 punti, con le bresciane ultime a quota 0.

Nel gruppo B, invece, il big match di giornata lo vince il Villorba, che batte il Colorno per 21-13 e chiude la fase regolare con 28 punti, davanti alle emiliane con 21. Sorpasso al photofinish in coda al gruppo, con la Capitolina che supera la Benetton Treviso 34-10 e la scavalca in classifica con 5 punti contro i 4 delle venete.

Decisa, così, la seconda fase della Serie A Elite. In pool promozione vanno Valsugana, Villorba, Colorno e Cus Milano, che dunque si giocheranno il titolo, mentre in pool salvezza ci saranno Cus Torino, Capitolina, Benetton Treviso e Calvisano.

Foto: LPS

