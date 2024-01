Rugby femminile: in Serie A Villorba e Valsugana vincono nella seconda fase

Si è conclusa la prima giornata della seconda fase del massimo campionato femminile di rugby e nel girone playoff vittorie per Villorba e Valsugana, mentre nella corsa salvezza successi per Capitolina e Cus Torino. Ecco come è andata.

Il Valsugana continua nel percorso netto: dopo i 30 punti nelle sei gare della prima fase la squadra di Bezzati torna dalla trasferta di Milano ancora una volta con 5 punti, in una partita combattuta, conclusa sul risultato di 8-25 in favore delle campionesse d’Italia. Nell’altro incontro del Girone Playoff Villorba batte Colorno grazie a una Busato in stato di grazia, autrice di due mete e nominata Player of the Match. La squadra della provincia di Treviso non riesce però a guadagnare il punto di bonus offensivo.

Nel girone Playout è il Cus Torino a balzare in testa, dopo aver sconfitto Calvisano con il risultato esterno di 5-24. Nell’altra partita del gruppo salvezza la Capitolina batte per 21-7 le Red Panthers della Benetton Treviso.

Serie A Elite Femminile – II Fase – I giornata

Girone Playoff:

Cus Milano Rugby v Valsugana Rugby Padova 8-25

Arredissima Villorba Rugby v Furie Rosse Rugby Colorno 18-8

Classifica: Valsugana Rugby Padova 5; Arredissima Villorba Rugby 4; Furie Rosse Rugby Colorno 0; Cus Milano Rugby 0

Girone Playout:

Calvisano Rugby v Iveco Cus Torino 5-24

Unione Rugby Capitolina v Benetton Rugby Treviso 21-7

Classifica: Iveco Cus Torino 5; Unione Rugby Capitolina 4; Benetton Rugby Treviso 0; Calvisano Rugby 0

Foto: LPS