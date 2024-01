Ranking ATP, Musetti-Bublik è uno scontro diretto: il kazako può superare l’italiano

Nel tabellone principale del torneo ATP Adelaide 2024 di tennis l’unico italiano ai quarti di finale è Lorenzo Musetti, numero 4 del seeding, che affronterà domani il kazako Alexander Bublik: si tratta di uno scontro diretto per il 25° posto nel ranking ATP.

Musetti ad Adelaide è ripartito, nel ranking rilasciato lunedì scorso, da quota 1435, ma lunedì prossimo, avendo già guadagnato 50 punti in Australia, scarterà i 45 di Stoccarda 2023, che diventa il 20° torneo dell’azzurro: il tennista italiano, attualmente, è a quota 1440, che gli vale la 25ma posizione virtuale.

L’italiano affronterà nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, numero 8 del tabellone: saranno in palio altri 50 punti. Musetti vincendo salirebbe a quota 1490, restando 25°, ma Bublik, attualmente 30° a quota 1409, vincendo il match con Musetti si porterebbe a quota 1459, scavalcando l’azzurro al 25° posto.

In caso di passaggio del turno di Musetti, invece, l’eventuale semifinale metterebbe altri 65 punti in palio, che proietterebbero l’azzurro al 23° posto virtuale con 1555 punti. L’azzurro in finale potrebbe infine guadagnare ulteriori 85 punti, per complessivi 1640, puntellando il 23° posto virtuale.

CLASSIFICA ATP LORENZO MUSETTI 15 GENNAIO

Ranking lunedì 8 gennaio: 1435, 25° posto.

Punti da scartare lunedì 15 gennaio: 45 (Stoccarda 2023, che diventa il 20° torneo dell’azzurro).

Punti da incamerare lunedì 15 gennaio: al momento 50 (Adelaide 2024).

Ranking con il passaggio ai quarti: 1440, 25° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1490 punti, 25° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1555 punti, 23° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1640 punti, 23° posto virtuale.

Foto: LaPresse

