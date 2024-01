A che ora Musetti-Bublik: programma ATP Adelaide, tv, streaming

Proseguirà attraverso il match contro il kazako Alexander Bublik, numero 8 del seeding, la corsa di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4, nel torneo ATP 250 di Adelaide, in Australia, che domani, giovedì 11 gennaio, vedrà andare in scena i quarti di finale.

L’incontro sarà il quarto a partire dalle ore 01.30 italiane e si giocherà sullo Show Court 1. Questo sarà il secondo incontro in assoluto tra Lorenzo Musetti ed Alexander Bublik: nell’unico precedente tra i due sul circuito maggiore si impose il kazako nel 2022 nei sedicesimi del Queen’s, con Musetti che si ritirò dopo aver perso il primo set per 6-3.

Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Bublik in diretta tv su Cielo, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 252, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti ed Alexander Bublik.

CALENDARIO MUSETTI-BUBLIK ATP ADELAIDE 2024

Giovedì 11 gennaio – Show Court 1

Dalle 01.30 italiane

Nicolas Barrientos / Rafael Matos – Rohan Bopanna / Matthew Ebden (2)

A seguire

Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov – Constantin Frantzen / Hendrik Jebens

Non prima delle ore 4.30 italiane

Jiri Lehecka (Repubblica Ceca, 7) – Nicolas Jarry (Cile, 2)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 4) – Alexander Bublik (Kazakistan, 8) – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 252

PROGRAMMA MUSETTI-BUBLIK ATP ADELAIDE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 252.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

