Ranking ATP, le proiezioni di classifica di Lorenzo Musetti ad Hong Kong

Nel tabellone principale del torneo ATP Hong Kong 2024 di tennis l’unico italiano al secondo turno è Lorenzo Musetti, che ha iniziato il proprio cammino battendo la wild card di casa, il rappresentante di Hong Kong Chak Lam Coleman Wong per 6-4 7-5.

Musetti ad Hong Kong riparte, nel ranking rilasciato ieri mattina, da quota 1470, ma lunedì prossimo scarterà gli 80 punti della United Cup 2023 ed al momento recupererebbe i 45 punti degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023, risalendo a quota 1435, che gli valgono la 25ma posizione virtuale.

L’azzurro, infatti, per la vittoria odierna, incamera 25 punti, che gli farebbero considerare il torneo di Hong Kong come il primo tra quelli che non rientrano tra i migliori 19 dell’azzurro. Il toscano, poi, attende al secondo turno il russo Pavel Kotov, con altri 25 punti in palio. L’italiano potrebbe affrontare poi negli quarti di finale il russo Karen Khachanov, numero 2 del tabellone: saranno in palio altri 50 punti.

Il tennista più accreditato per raggiungere l’eventuale semifinale contro Musetti è l’argentino Francisco Cerundolo, numero 4, con altri 65 punti in palio, che proietterebbero l’azzurro al 23° posto virtuale. A presidiare la parte alta del tabellone ci sarebbe poi il numero 1, il russo Andrey Rublev, che potrebbe incrociare l’azzurro in finale, per ulteriori 85 punti.

CLASSIFICA ATP LORENZO MUSETTI 8 GENNAIO

Ranking lunedì 1° gennaio: 1470, 27° posto.

Punti da scartare lunedì 8 gennaio: 80 (United Cup 2023).

Punti da incamerare lunedì 8 gennaio: 45 (Pechino 2023, dato che al momento ne incamera 25 a Hong Kong).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 1435, 25° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1440, 25° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1490 punti, 25° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1555 punti, 23° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1640 punti, 23° posto virtuale.

Foto: LaPresse

