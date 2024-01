Chi è Lukas Klein, il carneade slovacco che affronterà Arnaldi agli ottavi a Brisbane

Nel corso della notte italiana, non prima delle 4.00, Matteo Arnaldi affronterà, negli ottavi del torneo ATP 250 di Brisbane, il qualificato slovacco Lukas Klein: si tratterà di una prima assoluta a livello di tabellone principale, ma c’è un precedente tra i due.

Nelle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Miami 2023, infatti, i due si incrociarono a livello di primo turno, ed in quell’occasione fu Klein a spuntarla, con lo score di 6-4 4-6 6-4. Lo slovacco oggi ha battuto all’esordio l’argentino Sebastian Baez, numero 6 del seeding: questa è stata la terza vittoria in carriera per lui a livello di main draw sul circuito ATP, a fronte di 8 sconfitte.

Klein, infatti, è al numero 170 del ranking ATP, anche se si è spinto fino al numero 133 nel maggio scorso, mentre Arnaldi staziona al numero 44: lo slovacco ha tre anni in più dell’azzurro e può contare su 193 cm d’altezza ed 85 kg di peso. Sarà una sfida tra tennisti destrorsi.

Foto: Stefanos Kyriazis / IPA Sport / IPA

