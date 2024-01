Quando si gioca Berrettini-Tsitsipas agli Australian Open: definito l’orario! Programma, tv, streaming

Lunedì 15 gennaio Matteo Berrettini farà il suo esordio negli Australian Open 2024 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il match sarà il secondo previsto sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), il cui programma comincerà alle 02.00 italiane (le 12.00 locali). Una sfida accompagnata da non pochi punti interrogativi.

Entrambi giocatori non sono al meglio delle loro condizioni. Berrettini ha deciso di saltare eventi a cui era iscritto. Il riferimento è alle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane e all’esibizione del Kooyong Classic. Per questo, è da capire come stia il tennista romano e se i problemi al piede si facciano sentire o meno.

Non se la passa meglio Tsitsipas, afflitto da diverse settimane da problemi alla schiena. Una criticità che l’ha costretto a ritirarsi nel corso delle ATP Finals e a disputare match non al top all’inizio del 2024. Il volto sofferente nell’esibizione contro Novak Djokovic a Melbourne la dice lunga sul momento vissuto dal nativo di Atene, che difende i punti della Finale raggiunta l’anno passato e persa proprio contro Nole.

La partita tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BERRETTINI-TSITSIPAS AUSTRALIAN OPEN 2024

Lunedì 15 gennaio

Rod Laver Arena – 02.00 italiane

A. Schmiedlova (SVK) vs [4] C. Gauff (USA)

M. Berrettini (ITA) vs [7] S. Tsitsipas (GRE)

Non prima delle 09.00 italiane

[10] A. de Minaur (AUS) vs M. Raonic (CAN)

N. Osaka (JPN) vs [16] C. Garcia (FRA)

BERRETTINI-TSITSIPAS AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...