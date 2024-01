Quando giocano Bolelli/Vavassori la finale di doppio agli Australian Open: orario, avversari, dove vederla in tv e streaming

L’appuntamento è fissato per sabato, 27 gennaio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronterà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden nella Finale del doppio maschile degli Australian Open 2024.

Gli azzurri hanno centrato questo obiettivo, battendo nella semifinale odierna i due tedeschi Yannick Hanfmann e Domink Koepfer con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5). Una grande prestazione del duo tricolore, che soprattutto nel terzo parziale hanno mostrato una grande consistenza nella gestione dei punti importanti, visto l’epilogo al super tie-break.

Sulla strada dell’emiliano e del bolognese ci sarà un ostacolo difficile da superare. Sì, perché Bopanna/Ebden sono una delle coppie migliori del circuito, con l’indiano che nonostante i 43 anni si dimostra sempre all’altezza della situazione. Grande esperienza per lui e tante motivazioni per l’australiano, davanti al pubblico di casa. Bolelli e Vavassori si dovranno superare per spuntarla.

La Finale del doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden degli Australian Open 2024, in programma sabato 27 gennaio (orario da stabilire), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BOLELLI/VAVASSORI FINALE DOPPIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Sabato 27 gennaio – Rod Laver Arena

12.15 italiane (in attesa di ufficialità) Bolelli/Vavassori vs Bopanna/Ebden – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI FINALE DOPPIO AUSTRALIAN OPEN 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse