Quando gioca Paolini contro Maria agli Australian Open: orario, programma, tv, streaming

Dopo sette tentativi andati a vuoto, Jasmine Paolini si appresta a giocare per la prima volta in carriera il secondo turno degli Australian Open. La 28enne toscana ha infatti sconfitto quest’anno a Melbourne nel round inaugurale la teenager russa Diana Shnaider in due set e domani sfiderà la veterana tedesca Tatjana Maria con in palio un pass per i sedicesimi di finale.

Tre precedenti già in archivio tra le due, ma i primi sono datati (2017) e hanno quindi un valore relativo. Più interessante lo scontro diretto più recente, disputato lo scorso marzo a Indian Wells e vinto dalla 36enne teutonica per 7-5 6-1. Considerando la crescita degli ultimi mesi, l’azzurra non parte però sfavorita e può giocarsi delle chance importanti per avanzare ulteriormente nel Major aussie.

Paolini-Maria, secondo turno degli Australian Open 2024, comincerà domani non prima delle 3.00 (orario italiano) sul campo 6 e sarà sicuramente visibile in diretta streaming su Eurosport.it e discovery+. Ancora da definire invece il palinsesto sui canali lineari televisivi Eurosport 1 ed Eurosport 2, con la partita dell’azzurra che a quel punto sarebbe disponibile anche su Sky Go, Now e DAZN.

CALENDARIO PAOLINI-MARIA AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 18 gennaio

Non prima delle ore 3.00 Jasmine Paolini-Tatjana Maria

In precedenza, a partire dalle ore 1.00 italiane sul campo 6, andrà in scena il doppio maschile Daniell/Demoliner-Millman/Winter

PAOLINI-MARIA AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2 (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Foto: Lapresse

