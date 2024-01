Perché non si sono giocate le qualificazioni degli Australian Open: cosa é successo e quali italiani erano impegnati

La pioggia scombina i piani e costringe gli organizzatori alla cancellazione totale della prima giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2024 di tennis, che prevedeva l’inizio del primo turno con ben undici italiani in campo, tutti nel tabellone maschile.

Dopo numerosi rinvii, anche di mezz’ora in mezz’ora, e le prime cancellazioni, gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca, rinviando l’intero programma a domani. Dato che alcuni match del primo turno sono già slittati a mercoledì 10, le qualificazioni termineranno venerdì 12 e non più giovedì 11.

Questi gli undici italiani che avrebbero esordito nella prima giornata: Luca Nardi e Francesco Maestrelli (impegnati in un derby), Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Stefano Travaglia, Riccardo Bonadio, Raul Brancaccio e Stefano Napolitano.

So the entire day one of #AusOpen qualifying got cancelled for the day due to heavy rain. A lotttt of matches scheduled tomorrow, but some of the R1s already postponed till Wednesday.

— José Morgado (@josemorgado) January 8, 2024