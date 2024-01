Pattinaggio artistico: Zich 6° dopo lo short a Gangwon 2024. L’azzurro in corsa per il podio

Raffaele Zich è in piena corsa per il podio alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Nello short program individuale maschile di pattinaggio artistico l’atleta piemontese, alla prima competizione di rilievo dopo il lungo stop dettato da un infortunio, occupa attualmente la sesta posizione, a soli tre punti dal terzo posto.

Il risultato odierno lascia ben sperare, in quanto arrivato con una prova non scevra di sbavature. Dopo un buon triplo axel inaugurale infatti l’allievo di Edoardo De Bernardis ha eseguito in modo scomposto la combinazione triplo flip/doppio toeloop, passando poi in rassegna un triplo lutz valutato con un grado di esecuzione negativo. Malgrado le defaillance l’azzurro ha raccolto 66.05 (32.77, 33.28), punteggio che gli permetterà di tentare l’affondo nella giornata di lunedì.

Il terzo posto è infatti occupato dal padrone di casa Hyungyeom Kim, al momento fermo a quota 69.28 (35.91, 34.37) con un programma viziato da una caduta nel triplo axel. Al comando figura invece lo statunitense Jacob Sanchez, il quale ha sciorinato una prestazione da 76.38 (40.47, 35.91) snocciolando triplo axel, triplo lutz e tiplo flip/triplo toeloop. Non lontano il temibile slovacco Adam Hagara con 75.06 (40.71, 34.35).

Decisamente basso il livello delle coppie d’artistico, dove a spuntarla sono stati i canadesi Annika Behnke-Kole Sauve, attualmente leader con 39.09 (21.72, 18.37) con un programma dove è arrivata una caduta nel triplo rittberger lanciato. Seguono quindi Cayla Smith-Jared Mcpike, secondi con 36.80 (19.21, 17.59) e gli spagnoli Carolina Shan Campillo-Pau Villella, terzi con 31.52 (16.37, 16.15).

Domani, domenica 28 gennaio, si disputeranno i segmenti brevi delle coppie di danza e del singolo femMinile.

Foto: ISU Figure Skating