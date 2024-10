Pattinaggio artistico: ancora un record per Pezzetta. L’azzurra è quinta al Grand Prix Junior di Lubiana

Non poteva concludersi con un altro record il davvero positivo weekend del pattinaggio artistico femminile italiano. Dopo la lodevole prestazione di Lara Naki Gutmann al Denis Ten Memorial, nella giornata odierna Anna Pezzetta ha conquistato la quinta posizione finale in occasione della sesta tappa dell’ISU Junior Grand Prix 2024-2025, rassegna andata in scena in quel di Lubiana (Slovenia), ottenendo un altro significativo primato.

L’azzurrina infatti grazie alla somma dei due programmi è riuscita ad ottenere il punteggio più alto mai registrato da un’atleta italiana nella categoria. Una grande impresa compiuta grazie ad uno short di alto profilo ed un programma libero in cui l’allieva seguita da Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko ha staccato sei salti da tre giri di rotazione, mancando l’appuntamento con un doppio axel e con un salchow, eseguito solo doppio. Due defiallance che non le hanno consentito di rimanere in scia per un podio davvero difficile da mantenere. Ricordiamo infatti che Pezzetta si trovava al terzo posto dopo lo short, ma è scivolata in un contesto altamente competitivo in quinta posizione con 112.62 (56.48, 56.14) per 179.76, due punti in meno della nipponica Rena Uezono, quarta con 118.18 (61.18, 57.00) per 181.27.

Più lontane le tre pattinatrici della top 3. La statunitense Sophie Joline von Felten, quarta dopo lo short, ha vinto a sorpresa la gara confezionando un free da 130.76 (76.77, 53.99) grazie a un layout composto da due tripli axel e sei tripli, raggiungendo il totale di 197.41 superando in volata la sudcoreana Jia Shin, finita al posto d’onore con 123.80 (64.21, 59.59) per 193.04 precedendo Mei Okada, terza con 122.59 (64.60, 57.99) per 190.93.

Nella danza trionfo di Irina Pigdaina-Artem Koval, vincitori con 100.47 (54.83, 45.64) per 168.30, ben sei punti in più dei francesi Celina Fradji-Jean Hans Fourneaux, secondi con 97.43 (53.13, 44.30) per 162.86. Terzi poi Caroline e Brendan Mullen con 97.43 (53.13, 44.30) per 161.16. Da menzionare infine la tredicesima casella di Zoe Bianchi-Pietro Rota, i quali hanno raccolto 73.25 (41.63, 31.62) per 120.20.

La prossima settimana la carovana del Grand Prix Junior si sposterà a Wuxi, in Cina, per la settima tappa pianificata dal 9 al 12 ottobre.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE