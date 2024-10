Pattinaggio artistico, Pezzetta si supera ed è terza nello short program al Junior Grand Prix di Lubiana

Anna Pezzetta continua a stupire. L’azzurra è infatti salita vistosamente di colpi in occasione dello short program individuale femminile, piazzandosi provvisoriamente al terzo posto della classifica in occasione della sesta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento in Slovenia, precisamente a Lubiana.

Prova semplicemente magistrale per l’altoatesina, capace di segnare la bellezza di 67.14 (38.98, 28.16), punteggio più alto mai realizzato in categoria da una pattinatrice italiana, merito di un comparto tecnico di altissimo profilo, caratterizzato da una davvero notevole combinazione triplo lutz/triplo toeloop, dal doppio axel e da un triplo flip in zona bonus. Sabato, in vista del libero, l’allieva seguita da Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko andrà a caccia del primo piazzamento della carriera sul podio in una competizione di prima fascia. Ricordiamo che un posto in top 3 manca dal 2019, anno della terza posizione di Alessia Tornaghi in quel di Egna.

Meglio di Pezzetta solo la solita sudcoreana Jia Shin, tornata ai ritmi di sempre confezionando un corto da 69.24 (39.46, 29.78), oltre che la giapponese Mei Okada, seconda con 68.34 (39.30, 29.04). Anna dovrà comunque guardarsi le spalle, chiudendo le porte alla prima diretta inseguitrice, la statunitense Sophie Joline von Felten, quarta a 66.55 (40.06, 26.59). Occhio inoltre all’altro talento del Sol Levane Rena Uezono, quinta a 63.09 (35.49, 27.60) davanti alla partecipante della Corea del Sud Seojin Yuon, sesta a 62.08 (33.91, 28.17).

In campo maschile dominio dello statunitense Jacob Sanchez, capace di spingersi in zona 85.09 (47.03, 38.67) prendendo il largo con una performance considerata di grande fattura dal punto di vista qualitativo, in cui ha presentato il triplo axel, il triplo flip e la catena triplo lutz/triplo toeloop. Stessi elementi proposti dal secondo classificato, lo slovacco Adam Hagara, attualmente al posto d’onore con 80.90 (45.23, 36.67) precedendo Habin Choi, lontano ben dieci punti come testimoniano i 70.97 (30.08, 33.89) raccolti dopo una caduta nella combinazione.

Qualche errore per Raffaele Francesco Zich, rimasto attardato in undicesima casella dopo aver mancato l’appuntamento con il triplo axel (caduta) e aver ruotato solo doppio il toeloop agganciato al triplo lutz. Due errori che hanno inchiodato il suo score a 64.67 (32.38, 33.29). Ma ci sono i presupposti per risalire la china nel segmento più lungo.

