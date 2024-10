Pattinaggio artistico, Sanchez trionfa nella gara maschile al Grand Prix Junior di Lubiana. Decimo Zich

Si conclude con il trionfo di Jacob Sanchez la seconda giornata valida per la sesta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, rassegna in scena questo fine settimana in Slovenia, precisamente a Lubiana. Lo statunitense ha infatti vinto la gara individuale maschile, confermando la leadership già conquistata in occasione dello short.

In un libero contrassegnato in linea generale da diversi passaggi a vuoto, il nativo di Middletown ha preso il largo staccando due tripli axel, uno singolo e l’altro in combinazione con il triplo toeloop, oltre che altri quattro salti da tre giri di rotazione, guadagnando 144.37 (70.27, 74.10) per 229.46, più di dieci lunghezze rispetto allo slovacco Adam Hagara, piazzatosi al secondo posto con 136.53 (68.80, 68.73) cadendo nel triplo axel e faticando in altri elementi.

Menzione d’onore per il tedesco Genrikh Gartung, terzo con 139.86 (78.95, 62.91) per 208.77, proponendo due ottimi quadrupli lutz (uno agganciato al triplo toeloop) rallentando la sua corsa nella seconda parte a causa di due cadute nel triplo axel e nel triplo lutz. Sale di una casella poi l’azzurro Raffaele Francesco Zich, entrato in top 10 con 125.02 (57.59, 67.43) per 189.69 snocciolando – tra le varie difficoltà – due tripli axel e due tripli lutz (il primo tentato con un toeloop ruotato solo semplice).

Bel confronto nella danza dopo il primo segmento di gara tra Iryna Pigdaina-Artem Koval e Celina Fradji-Jean Hans Foruneaux, con al momento gli ucraini avanti di un’incollatura con 67.83 (38.28, 29.55) contro i 66.94 (37.25, 26.69) dei francesi. Più staccati invece gli statunitensi Caroline e Brendan Mullen, sul gradino più basso del podio con 63.73 (35.79, 27.94). Quindicesimo posto invece per gli azzurri Zoe Bianchi-Pietro Rota, i quali hanno raccolto 46.95 (26.19, 20.76).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE