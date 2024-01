Pattinaggio artistico: quali gare da seguire in ottica Italia ai Four Continents? Focus su coppie e danza

Ancora una settimana e comincerà il terzo evento di prima fascia della stagione 2023-2024 di pattinaggio di figura: i Four Continents 2024, rassegna quest’anno in scena in Cina, nello specifico a Shanghai, dal 29 gennaio al 4 febbraio.

Sarà un evento caratterizzato dall’assenza di alcuni big nelle categorie individuali (Ilia Malinin e Kari Sakamoto su tutti), già con il focus puntato sui Campionati Mondiali, in programma a Montrèal nella seconda metà di marzo. Tuttavia l’occasione in chiave Italia sarà utile per osservare i principali competitors verso la rassegna iridata.

Conti alla mano una delle specialità più interessanti sarà quella della danza, complice la presenza dei detentori del titolo iridato Madison Chock-Evan Bates e dei competitivi canandesi Piper Gilles-Paul Poirier. I due team citati saranno infatti analizzati a distanza dai nostri Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati ad andare all’attacco nella rassegna iridata forti del loro trionfo continentale e della grande prestazione offerta alle Finali Grand Prix di Pechino.

Sulla stessa lunghezza d’onda si muoveranno le coppie d’artistico azzurre che, da casa, potranno intuire lo stato di forma di tanti rivali: a darsi battaglia saranno Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, seguiti Lia Pereira-Trennt Michaud (grande rilevazione della prima parte di stagione) e dai cinesi Cheng Peng-Lei Wang. Ma tutti i binomi coinvolti si dovranno misurare con i Campionissimi Riku Miura-Ryuichi Kihara, finalmente sul ghiaccio dopo un lunghissimo periodo di stop dettato da un infortunio.

Foto: Pier Colombo