Pattinaggio artistico: quanti posti per l’Italia in vista dei Mondiali? Squadra ridotta rispetto a Kaunas

Archiviati i trionfali Europei, l’Italia del pattinaggio di figura è adesso proiettata verso i Campionati Mondiali, in programma a Montréal, in Canada, da lunedì 18 a domenica 24 marzo.

Sarà una rassegna iridata particolarmente sentita. La città canadese infatti ospiterà un evento originariamente previsto a marzo del 2020 e poi cancellato a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Con il pubblico delle grandi occasioni il roster azzurro è intenzionato a proseguire la sua cavalcata confermando quanto di buono fatto a Kauans, anche se la compagine sarà più ridotta in termini di numeri

L’Italia potrà infatti puntare su sette posti: due per il reparto maschile, due per le coppie e due per le danza. Una invece la rappresentante della compagine femminile.

Anche se non sono state rese note né le convocazioni né le iscrizioni, non è difficile desumere chi partirà alla volta del Nord America. Con il forfait di Rizzo, che sarà presto operato all’anca, il reparto maschile sarà sicuramente formato da Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola, entrambi al debutto in un Mondiale. Sarà presumibilmente esordio anche per Sarina Joos, reduce dall’ottima sesta posizione degli Europei e motivata a comportarsi nel migliore dei modi anche nella gara più importante della stagione.

Debutto nelle coppie per i Campioni Europei in carica Lucrezia Beccari-Matteo Guarise mentre, stando al ranking, il secondo posto dovrebbe essere occupato da Sara Conti-Niccolò Macii (bronzo nel 2023). Grandi ambizioni di medaglia infine nella danza, con Guignard-Fabbri motivati a confermare almeno l’argento della scorsa edizione, ritrovandosi però circondati da numerosi team stanziati in Canada, proprio nella vicina Accademia di Montrèal. La seconda coppia sarà invece Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, l’anno scorso diciottesimi.

Foto: LaPresse

