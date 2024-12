Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance alle Finali Grand Prix. Errore per Gilles-Poirier

Come inizio non c’è male. Charléne Guignard-Marco Fabbri si sono piazzati al secondo posto nella rhythm dance valida per le Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura, rassegna attualmente in fase di svolgimento alla Patinoire Polesud di Grenoble.

Buono il riscontro dei nostri veterani, partiti con l’handicap di dover scendere in pista nel primo gruppo di lavoro, dunque con la consapevolezza di non poter ricevere una valutazione troppo larga da parte dei giudici. Un problema annientato da una performance scorrevole e fluida, inaugurata con una precisa sequenza di twizzles, valutata di livello 4 e premiata con un GOE elevato. Bene anche la serie di passi sulla midline, chiamata di livello 3, e il sollevamento rotazionale di livello 4. Non sono arrivati troppi punti invece dal pattern, assegnato solo di livello 2 ma ben compensato nel grado di esecuzione. Semplicemente delizioso invece l’elemento coreografico, costellato di +3, +4 e +5.

Ottenendo punteggi sopra il 9 in tutte le tre voci delle components, gli atleti hanno quindi raggiunto quota 83.12 (46.30, 36.82), guadagnando poco meno di un punto di vantaggio rispetto ai britannici Lilah Lear-Lewis Gibson, sempre più apprezzati dalla giuria ed attualmente terzi con 82.31 (45.64, 36.57). Si sono posizionati invece clamorosamente soltanto al sesto posto i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, i quali hanno perso una moltitudine di punti a causa di una caduta del cavaliere durante il pattern. I Vice Campioni del Mondo hanno così compromesso la gara, conquistando solo 72.15 (38.39, 34.76).

Tutto facile invece per i Campioni del Mondo in carica Madison Chock-Evan Bates, dominatori assoluti del segmento con una rhythm dance che ha sfiorato quota 50 nel tecnico, premiata con lo score di 87.73 (49.69, 38.04). La danza libera si disputerà domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle 19:40.