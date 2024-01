Pattinaggio artistico, intervento riuscito per Matteo Rizzo: l’azzurro si è operato all’anca

Intervento riuscito per Matteo Rizzo: il pattinatore azzurro aveva disputato gli Europei con un serio problema all’anca, sapendo di doversi sottoporre in breve tempo ad un intervento chirurgico. Per lui la stagione è finita, perché dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione.

Matteo Rizzo con queste parole affidate ad un post su Instagram ha reso noto l’esito dell’intervento chirurgico: “Ciao a tutti! Volevo aggiornarvi. L’operazione è andata molto bene. Volevo ringraziare il Dr. Della Rocca e tutto il suo staff. A presto!“.

Appena dieci giorni fa l’azzurro aveva conquistato la medaglia di bronzo nella gara individuale maschile degli Europei 2024 di pattinaggio artistico, disputati a Kaunas. Un risultato importantissimo visto il serio problema all’anca con cui Rizzo aveva gareggiato.

IL POST DI MATTEO RIZZO SU INSTAGRAM

Foto: LaPresse